Блины с киселем и метание валенка: что ждет псковичей в февральские праздники

14:36, 09 февраля 2023, ПАИ

Какие мероприятия планируются в Пскове и области в преддверии и во время четырехдневных выходных, рассказала руководитель Туристского информационного центра региона Лариса Семашко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В первую очередь, конечно, в эти дни люди будут отмечать День защитника Отечества! Сейчас наши мужчины, наши защитники Отечества нуждаются в особой поддержке и крепком тыле. На территории Псковской области с 22 по 23 февраля практически во всех муниципалитетах состоятся праздничные концерты», - сказала Лариса Семашко.

22 февраля

- концерт Губернаторского симфонического оркестра «О подвигах, о славе, о любви» в филармонии города Пскова;

- праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества, в Палкинском районном Центре досуга.

23 февраля

- праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества, в Плюсском районе.

- праздничная концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества, в Порховском социально-культурном комплексе.

«Также на эти длинные выходные, на которых мы отметим День защитника Отечества, выпадает и масленичная неделя в России и, в частности, в Псковской области», - продолжила руководитель ТИЦ. Масленица в Псковской области начнется 20 февраля и продолжится до 26 числа. На улице Пушкина с 23-26 февраля пройдет масленичная ярмарка, на которой можно будет приобрести продукцию псковских ремесленников.

- 18 - 26 февраля состоится музейная фольклорная программа «Не житье, а Масленица!» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкиногорском районе.

- 19-26 февраля пройдет музейный праздник «Масленица в палатах у Сокольей башни» от Псковского музея-заповедника.

25 февраля

Масленичные мероприятия пройдут в Парке культуры и отдыха в Порхове, еще одна масленичная ярмарка «Печорская Масленица» запланирована в Печорах. Широкую масленицу встретят также в Великих Луках.

Также впервые в Пскове состоится балет на льду «Щелкунчик» в Доме офицеров.

26 февраля

Масленицу отметят в сквере у Дома офицеров в Пскове. Также праздник состоится в Гдове на городской площади, праздничную программу организуют в парке «Городской Вал» в Опочке и в городе Дно.

«В программе будут молодецкие забавы: поднятие гири, перетягивание каната, бои мешками, метание валенка, экскурсия по выставкам «Масленичный сувенир», «Город мастеров», мастер-класс по росписи пряников ручной работы от известного в Дновском районе кондитера-любителя Светланы Авдеевой, мастер-класс по изготовлению обереговой куклы и традиционное сожжение чучела масленицы», - рассказала Лариса Семашко.

В этот же день масленичный разгуляй пройдет в Новоржеве, Острове, Плюсском районе и в Новосокольниках. Помимо этого, состоится «Масленичный балаган» в музее М. П. Мусоргского в Куньинском районе.

«Для деток в Псковской области появилась интереснейшая локация в Печорском районе – это деревянная крепость «Обдех» на Хлебном хуторе. Именно на февральских длинных выходных, 26 февраля, можно запланировать себе путешествие и попробовать четыре вида деревенских блинов, поучаствовать в интересных развлечениях, ремесленной ярмарке и продегустировать традиционные русские и псковские угощения», - продолжила руководитель ТИЦ. Вход на праздник свободный.

Также 21, 22 и 24 февраля на Хлебном хуторе пройдут индивидуальные программы с конкурсами-потешками, мастер-классом по изготовлению масляничной птички из сена. Гостей угостят блинами с киселем, травяным чаем и фирменной сгущенкой. Программа рассчитана на два часа.

«Длинные выходные в Псковской области жители региона смогут провести очень насыщенно и разнообразно. Посетить интересные интерактивные экскурсии, мастер-классы и квесты в музеях Псковской области, доехать до Псково-Печерского монастыря, который отметит 550 лет в этом году, посетить красивейший Изборск. Если кто-то не захочет прощаться с зимой, хоть и Масленица, то можно отправится на горнолыжный курорт «Мальская долина» - необъятные просторы, чистый и искрящийся воздух, белоснежные склоны! Приобщится к природе и посетить необычные маршруты и экологические тропы можно в Себежском национальном парке и Полистовском заповеднике», - отметила Лариса Семашко.