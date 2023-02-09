Восемь месяцев колонии получил пскович за угрозу убить сожительницу

12:15, 09 февраля 2023, ПАИ

Восемь месяцев колонии получил 42-летний ранее судимый пскович за угрозу убить сожительницу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

Вечером 24 июля 2022 года потерпевшая и её сожитель находились на кухне в доме в деревне Великое Поле Псковского района, где распивали спиртное. После ссоры с собутыльницей мужчина взял кочергу, замахнулся и заявил, что сейчас убьёт женщину.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (извинения в адрес потерпевшей) и отягчающего обстоятельства (рецидив) назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.