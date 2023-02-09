Установлена личность мужчины, попавшего под поезд в Локне

13:35, 09 февраля 2023, ПАИ

Личность пострадавшего, который угодил под движущийся поезд в Локне, установили сотрудники транспортной полиции. Им оказался 52-летний житель Локнянского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Сотрудники транспортной полиции провели проверку по факту травмирования мужчины на железной дороге в поселке Локня. Установлено, что 8 февраля около 23:00 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на станции Локня на переезде 365-й км мужчина попал под пассажирский поезд сообщением «Великие Луки - Санкт-Петербург».

Сотрудники выяснили, что потерпевший в состоянии алкогольного опьянения сидел на железнодорожном переезде. Машинист, увидев мужчину в габарите локомотива, подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате мужчина с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение.