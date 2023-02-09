Принят закон о бронировании времени проезда грузовиков через госграницу

16:27, 09 февраля 2023, ПАИ

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит разгрузить дороги вблизи пунктов пропуска через госграницу и упорядочить движение грузового автотранспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

Теперь правительство будет устанавливать перечень автомобильных пунктов пропуска через госграницу РФ, в отношении которых вводится резервирование даты и времени в целях пересечения госграницы. Это требование касается только проезда грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок.

Кроме того, в законе прописаны общие требования к обустройству участков автодорог на подъездах к пограничным пунктам пропуска. Так, в частности, предусматривается создание площадок для стоянки с твердым покрытием, ограждением, дорожной разметкой и освещением. В зоне ожидания должны быть установлены мусорные контейнеры, урны, туалеты, а также размещены объекты дорожного сервиса — магазины, места общепита и отдыха.