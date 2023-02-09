Кабмин увеличил компенсацию за транспортировку промпродукции
С 300 миллионов до 500 миллионов рублей увеличен максимальный размер компенсации, которую могут получить производители и поставщики промышленной продукции за её транспортировку. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат госдумы Александр Козловский.
«Этим же постановлением с 80 до 100% увеличен максимальный размер компенсации расходов за перевозку продукции лесопромышленного комплекса», - написал парламентарий.
Решение будет действовать для портов СЗФО до 30 июня 2023 года. Работа ведётся в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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