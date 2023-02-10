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Церемония прощания с героями-авиаторами прошла на аэродроме Веретье

Церемония прощания с героями-авиаторами прошла на территории аэродрома Веретье. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото: здесь и далее газета «Островские вести»

На ней присутствовали командование и личный состав бригады армейской авиации, сослуживцы и близкие погибших, депутаты Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов, глава Островского района Дмитрий Быстров, первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская, председатель районного Собрания депутатов Александр Обризан. 4 декабря 2022 года при выполнении боевой задачи на территории Луганской области вследствие пуска ракеты со стороны противника погиб экипаж вертолёта Ка-52.

«Ушли из жизни лётчики, отдавшие все свои силы и жизни беззаветному служению Родине, укреплению могущества Вооружённых сил. На какой бы должности ни были майор М. Абраменко и майор А. Боровиков, они с чувством высокой ответственности выполняли свой воинский долг, отдавая все свои силы, знания и опыт повышению боевой готовности. Широкая эрудиция, глубокое чувство ответственности за порученное дело, исключительное трудолюбие были их характерными чертами», - говорится в сообщении.
 

Кроме того, 8 февраля почтили память экипажа вертолёта Ми-8, который в этот день в 2016 году потерпел крушение в районе деревни Черепягино. При проведении учебно-тренировочных полётов на аэродроме Веретье возникла нештатная ситуация. Погибли командир экипажа, старший лейтенант Алексей Николаев, летчик-штурман, капитан Сергей Иванушкин, бортовой техник-инструктор, старший лейтенант Александр Шумайлов, бортовой техник старший лейтенант Дмитрий Ватутин. Все члены экипажа награждены орденом Мужества посмертно.

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