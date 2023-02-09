В Псковской области запустили конкурс на создание единого молодёжного бренда

18:39, 09 февраля 2023, ПАИ

Центр молодёжи и общественных инициатив запускает конкурс на создание единого молодёжного бренда Псковской области. Об этом говорится в положении организаторов конкурса.

Конкурс «Мой регион» направлен на создание уникального фирменного стиля молодёжного бренда Псковской области для визуальной идентификации в социальном пространстве и поддержания позитивного имиджа.

К участию в конкурсе приглашаются дизайнеры, художники и все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 марта направить заявку по электронной почте konkurs.pskovmol@gmail.com. Эскизы принимаются в формате презентационного альбома.

Среди задач конкурса — выявление и поддержка талантливой молодёжи Псковской области, популяризация творчества дизайнеров и художников, проведение практических и теоретических мастер-классов среди творческой молодёжи. Конкурс «Мой регион» проводится при поддержке правительства Псковской области.