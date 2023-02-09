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Общество

В Псковской области запустили конкурс на создание единого молодёжного бренда

Среди молодёжи Псковской области ищут дизайнеров и художников. Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив

Центр молодёжи и общественных инициатив запускает конкурс на создание единого молодёжного бренда Псковской области. Об этом говорится в положении организаторов конкурса.

Конкурс «Мой регион» направлен на создание уникального фирменного стиля молодёжного бренда Псковской области для визуальной идентификации в социальном пространстве и поддержания позитивного имиджа.

К участию в конкурсе приглашаются дизайнеры, художники и все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 марта направить заявку по электронной почте konkurs.pskovmol@gmail.com. Эскизы принимаются в формате презентационного альбома.

Среди задач конкурса — выявление и поддержка талантливой молодёжи Псковской области, популяризация творчества дизайнеров и художников, проведение практических и теоретических мастер-классов среди творческой молодёжи. Конкурс «Мой регион» проводится при поддержке правительства Псковской области.

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