В Пскове пройдёт Кубок ВС РФ по парашютному спорту
В Пскове в этом году пройдёт Кубок Вооружённых сил РФ по парашютному спорту, посвящённый памяти Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников.
Спортивное мероприятие пройдёт с 20 по 30 мая в рамках празднования 100-летия Центрального спортивного клуба армии в 2023 году. Юбилейная дата будет отмечаться по указу президента РФ.
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