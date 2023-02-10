Псковский техникум подписал договор о сотрудничестве с витебским колледжем

16:37, 10 февраля 2023, ПАИ

Псковский кооперативный техникум подписал договор о сотрудничестве с Витебским государственным индустриальным колледжем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подписание документа состоялось в Белоруссии, где с рабочим визитом находится делегация Псковской области. В ее составе сотрудники регионального комитета по образованию, а также представители Псковского кооперативного техникума и Великолукского механико-технологического колледжа.

В программе - участие в различных семинарах и круглых столах, интерактивных площадках, знакомство с деятельностью центра компетенций в сфере общественного питания и инновационными проектами.

«Мы приехали познакомиться, посмотреть, поучиться, — отметила начальник отдела профессионального образования комитета по образованию Псковской области Елена Куликова. — Возможность развиваться в рабочем плане помогает укрепить братские отношения между нашими странами, человеческие контакты с коллегами. Посмотрев на колледж, уже возникают идеи многое внедрить у себя».

Псковскую область и Белоруссию связывают тесные экономические и культурные связи. В последнее время активное развитие получают совместные международные проекты в сфере образования. Например, с 2021 года на базе Псковского государственного университета проводится масштабный проект Союзного государства «Летний университет».