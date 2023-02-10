В Великих Луках школьники узнают, как разработать компьютерные программы

17:25, 10 февраля 2023, ПАИ

Мероприятия по теме «Анализ в бизнесе и программной разработке» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» пройдут с 13 февраля по 12 марта. Открытый урок состоится в Великолукском детском технопарке «Кванториум». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Урок адресован учащимся 1—11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Он составлен таким образом, чтобы ребята могли погрузиться в мир реальных бизнес-задач и протестировать профессию аналитика. При этом школьникам достаточно иметь базовые знания по математике и логике. Школьники смогут узнать, как разрабатываются компьютерные программы, которыми мы пользуемся ежедневно, что такое анализ данных и как работают информационные технологии в целом.

Цель урока — познакомить ребят с анализом данных на примерах малого бизнеса и разработки компьютерных программ, с профессиями, связанными с аналитикой данных, а также развить у обучающихся навыки решения типовых задач в этой области.

Материалы к уроку доступны по ссылке. Для удобства проведения занятий материалы урока дополнены методическими рекомендациями для педагогов, сценарии проведения занятий предложены с учетом разной технической оснащенности классов.

Проект «Урок цифры» реализуется Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» и ООО «1С» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.