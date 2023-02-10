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Общество

Почти 18 млн рублей направят на продвижение фестиваля «Виноград»

17,8 миллиона рублей выделят Псковской области для развития событийного туризма. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Как пояснила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, средства пойдут на организацию и проведение эногастрономического фестиваля «Виноград».

Федеральное финансирование позволит провести в 2023 году множество мероприятий в 36 регионах России. Всего на эти цели направят 638 миллионов рублей. Работа идет в рамках государственной программы «Развитие туризма».

Напомним, что эногастрономический фестиваль «Виноград» прошел в Пскове с 18 по 26 июня 2022 года. Он стал первым гастрономическим мероприятием под открытым небом длительностью в девять дней и самым массовым летним мероприятием в Псковской области. Около 100 тысяч человек за все время посетили интерактивные, дегустационные и концертные площадки праздника.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Виноград» получит финансовую поддержку правительства России.

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