Почти 18 млн рублей направят на продвижение фестиваля «Виноград»

17:55, 10 февраля 2023, ПАИ

17,8 миллиона рублей выделят Псковской области для развития событийного туризма. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Как пояснила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, средства пойдут на организацию и проведение эногастрономического фестиваля «Виноград».

Федеральное финансирование позволит провести в 2023 году множество мероприятий в 36 регионах России. Всего на эти цели направят 638 миллионов рублей. Работа идет в рамках государственной программы «Развитие туризма».

Напомним, что эногастрономический фестиваль «Виноград» прошел в Пскове с 18 по 26 июня 2022 года. Он стал первым гастрономическим мероприятием под открытым небом длительностью в девять дней и самым массовым летним мероприятием в Псковской области. Около 100 тысяч человек за все время посетили интерактивные, дегустационные и концертные площадки праздника.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Виноград» получит финансовую поддержку правительства России.