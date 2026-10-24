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Общество

Эксперт рассказала, как оспорить отказ или занижение выплаты по ОСАГО

Оформление ДТП по европротоколу без надлежащей фотофиксации может ограничить размер страховой выплаты – в таком случае она не превысит 100 тысяч рублей. Об этом рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Софья Свечникова, пишет news.ru.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Страховые компании нередко ссылаются на то, что повреждения не соответствуют обстоятельствам аварии (это определяют по высоте следов на машинах). Оспорить такой довод поможет экспертиза финансового уполномоченного: спор он рассматривает в течение 15 рабочих дней и, если страховщик не организовал ремонт, взыщет деньги без учёта износа. После отказа стоит подать претензию, а затем обратиться к финуполномоченному. С 11 июля 2026 года материалы для ремонта считают без скидки, основания для отказа прежние, пояснила Софья Свечникова.

Если полис ОСАГО оказался поддельным или просроченным, виновник аварии оплачивает ремонт самостоятельно. При причинении вреда здоровью ответственность берёт на себя Российский союз автостраховщиков.

Ремонт до осмотра и непредоставление машины сами по себе не оправдывают отказ в выплате. По пункту 20 статьи 12 закона об ОСАГО деньги могут не возместить, только если без осмотра нельзя установить страховой случай и размер ущерба. Если машину не показали, страховщик вправе лишь вернуть заявление, а автомобиль не на ходу он обязан осмотреть на месте. Опьянение, побег или отсутствие водительских прав у виновника выплате не мешают, заключила Софья Свечникова.

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