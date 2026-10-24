Представительница сето участвует в федеральном образовательном интенсиве для молодёжи

20:59, 24 октября 2026, ПАИ

Федеральный молодёжный образовательный интенсив «Код - единство», организованный Ассамблеей народов России, проходит с 22 по 26 октября в Москве. Столица собрала более ста молодых лидеров со всей страны, чтобы открыть новые грани культурного многообразия и сформировать общую миссию ответственности за будущее нашего многонационального государства, пишет газета «Печорская правда».

От Псковской области в форуме участвует представительница коренного малочисленного народа сето Маргарита Зверева из Нового Изборска Печорского района.

Программа интенсива включает интерактивные и деловые игры, мотивационные лекции, мастер-классы и встречи с наставниками.

На торжественном открытии к участникам обратились почетные гости: председатель Ассамблеи народов России, заместитель председателя Государственной Думы Владимир Васильев и генеральный директор Ассамблеи Артур Латыпов. Они подчеркнули важность межкультурного диалога и роль молодежи в укреплении единства народов России.

Ранее представительница коренного малочисленного народа сето из Псковской области Маргарита Зверева приняла участие во Всероссийском форуме молодёжных этноклубов, который прошёл в Астрахани.