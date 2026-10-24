Врач объяснила, почему нос закладывает по ночам

21:06, 24 октября 2026, ПАИ

Заложенность носа по ночам, проходящая после подъёма с кровати, может быть вызвана реакцией сосудов слизистой на положение тела. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, пишет Life.ru.

Как только человек принимает вертикальное положение, из-за гравитации лишняя кровь оттекает, отёк спадает и носовое дыхание восстанавливается – по словам врача, такая картина может встречаться при вазомоторном рините (нарушении регуляции тонуса сосудов носа). В горизонтальном положении слизистая отекает сильнее, из-за чего становится трудно дышать. Дополнительным фактором может быть искривление носовой перегородки, при этом облегчение после подъёма не означает, что причина заложенности устранена, отметила Надежда Чернышова.

В таких случаях врач советует проконсультироваться с лор-специалистом: он увидит, есть ли искривление перегородки и признаки вазомоторного или аллергического ринита, и разберётся с причинами.