Студенты колледжа ПсковГУ увидели воочию псковские клады

00:45, 11 февраля 2023, ПАИ

Студенты мужского и женского общежитий колледжа ПсковГУ посетили выставку «Клады великих потрясений». Об этом пишет паблик учебного заведения.

На выставке представлена часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада 2016 года, обнаруженного рядом с музейным кварталом.

Клад был обнаружен в нескольких ёмкостях — в шести железных банках с монетами и двух крупных серебряных сосудах. Позднее неподалёку в раскопе нашли ещё два комплекса — жестяную коробку, наполненную сокровищами, и сильно заржавевший комок находок. Интересно, что во второй части клада сохранились две бутылки с алкоголем — с самогонкой и мадерой.

Уникальность псковского клада состоит в нумизматической полноте и разнообразии, что позволяет представить всю историю великого преобразования Русского царства в Русскую империю. Ребята смогли увидеть монеты чеканки времён всех представителей династии Романовых — от Михаила Фёдоровича до Николая Второго.