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Общество

Онколог назвал самые распространенные виды рака у россиян

Самым распространенным видом рака у мужчин в России является рак трахеи, бронхов и легкого, на него приходится более 16%, а у женщин – рак молочной железы (больше 22%), сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного онколога Минздрава России, генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрея Каприна.

«У мужчин это рак трахеи, бронхов и легкого, 16,4% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Надо отметить, что этот рак во всех странах вносит большую лепту в показатели смертности. У женщин – рак молочной железы, больше 22%», - сказал Каприн.

Он отметил, что благодаря скрининговым программам 72% случаев рака молочной железы выявляются на ранней стадии, в отношении рака легкого этот показатель ниже, так как диагностировать заболевание на ранней стадии значительно сложнее.

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