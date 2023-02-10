Набиуллина назвала россиянам лучший способ хранения сбережений

10:14, 11 февраля 2023, ПАИ

Лучше всего хранить свои сбережения в рублях. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает URA.RU.

«Мы делаем всё для того, чтобы было выгодно хранить валюту в рублях, чтобы рублёвые сбережения не обесценивались», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ 10 февраля 2023 года. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале ЦБ России.

На пресс-конференции Набиуллина также отметила, что в 2024 году уровень инфляции снизится до 4 %. Она рассказала, что в 2023 году ожидается максимальное повышение уровня инфляции до 7 %.