Полиция разыскивает пропавшего в 2020 году псковича

10:49, 11 февраля 2023, ПАИ

Псковские полицейские разыскивают пропавшего в 2020 году мужчину из деревни Гверздонь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Местонахождение Генадия Баранова 1960 года рождения неизвестно с 1 июня 2020 года, когда он находился на территории Пскова.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы. Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет в чёрную куртку, белые брюки, тёмные сандалии.

Имеется его фото 2005 года. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.