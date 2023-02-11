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Общество

Сроки открытия магазинов Zara в РФ сообщат на следующей неделе

Концепция и сроки открытия магазинов Zara в России будут представлены на следующей неделе. Об этом 11 февраля рассказал «РИА Новости» статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах», — заявил Евтухов в кулуарах конференции X5 Group «Малому бизнесу — большую полку!».

Кроме того, он отметил, что сделка по приобретению активов Zara в России еще не завершена — ее должна одобрить правительственная комиссия.

По мнению экспертов, опрошенных «РИА Новости» в конце января, обновленные магазины Zara, которые откроются в России под новым названием и управлением, вряд ли смогут собрать такой же трафик, как предшественница.

27 января в Минпромторге заявили, что товары Zara и H&M смогут завезти в РФ по параллельному импорту.

В декабре 2022 года сообщалось, что покупатель бизнеса Zara, ливанская компания Daher, запустит в РФ локальные бренды. Отмечалось, что под новыми брендами планируют продавать одежду и обувь, как и в случае с марками Inditex. Часть новой коллекции ливанская компания рассчитывает произвести на отечественных мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга.

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