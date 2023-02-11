Себежские ветераны-пограничники побывали на экскурсии по местам боевых действий Великой Отечественной войны

21:29, 11 февраля 2023, ПАИ

Сегодня ветераны-пограничники, проходившие в разные годы службу на себежском участке государственной границы, провели экскурсию по местам боевых действий пограничников 11-го Себежского пограничного отряда в начале июля 1941 г. Об этом сообщили в администрации Себежского района.

Ветераны посетили бывшее место расположения пограничной заставы «Асетки», пограничники которой вступили в бой с наступавшими на Себеж гитлеровцами 8 июля 1941 года, а также ДОТ № 469, в котором, сражаясь до последнего вздоха, погибли начальник заставы «Асетки» капитан Знотин и несколько его пограничников.

В завершение экскурсии ветераны-пограничники посетили расположение заставы имени Ивана Терентьева «Дедино», где ознакомились с уникальной экспозицией музея.

В экскурсии приняли участие также курсанты-пограничники, находящиеся на стажировке.