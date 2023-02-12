Количество отсроченных рецептов в Псковской области сократилось вдвое

13:25, 12 февраля 2023, ПАИ

Количество отсроченных рецептов на льготные лекартсва в аптеках Псковской области уменьшилось в 2,2 раза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города Пскова.

«На 1 января количество отсроченных льготных рецептов составило 797 единиц, а на начало прошлого года – 1721 единица, то есть за год уменьшилось в 2,2 раза. На 1 февраля количество отсроченных рецептов – 619. Из них в наличии, но пациенты ещё не пришли за ними – 35%. Ожидается поставка примерно 50% лекарств», - написали в администрации.

Всего в регионе льготными лекарствами обеспечивается 60 тыс человек или каждый десятый житель региона. В день выписывается более 1,5 тыс рецептов. В среднем на одного пациента выделяется 16–51 тыс рублей в год.

При этом в Псковской области есть 8 пациентов, которые получают препараты на 1,2 млн рублей в месяц. А один пациент обеспечивается препаратом стоимостью 26 млн рублей в год.

Ежегодно увеличивается сумма на приобретение льготных лекарств. В этом году заложено 940 млн рублей (в 2022 — 925,7 млн рублей).

По вопросам льготного обеспечения лекарствами можно обратиться по телефону: 8 (8112) 57-70-48.