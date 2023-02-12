Пропавшую летом псковичку разыскивают полицейские
Псковские полицейские разыскивают пропавшую летом 2022 года женщину худощавого телосложения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, псковичка 1959 года рождения без вести пропала 1 июня 2022 года.
Приметы: на вид 60–65 лет, рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы тёмно-каштановые до плеч.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Е. Ю. Ошека, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).
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