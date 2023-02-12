Островичка стала лауреатом международного конкурса-фестиваля творческих коллективов

19:47, 12 февраля 2023, ПАИ

Воспитанница Островской детской школы искусств Викторий Степанова стала лауреатом VIII Международного конкурса-фестиваля «Звёздный путь», сообщает газета «Островские вести».

По итогам конкурса в номинации «Исполнительское искусство. Синтезатор» (в возрастной группе 13-15 лет) жюри было высоко отмечено исполнительское мастерство Виктории (преподаватель — Ольга Маслова). За исполнение вальса Р. Моретти её вручён диплом лауреата III степени.