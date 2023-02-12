В Острове студенты-медики провели уроки здоровья для школьников

22:35, 12 февраля 2023, ПАИ

В Островской средней школе № 1 студенты-медики провели с обучающимися уроки здоровья, сообщает газета «Островские вести».

Волонтёры отряда «Вереск» из «Невского десанта» провели ряд занятий с обучающимися школы по программе «Здоровое будущее». Хорошо зная подростковую аудиторию, студенты-медики в беседах с ребятами подняли темы пагубного влияния вредных привычек на растущий организм, сделали акцент на формировании здорового образа жизни, основах первой помощи. Ответили и на волнующие старшеклассников вопросы: как справиться со стрессом, спокойно сдать экзамены.

С коллективом преподавателей студенты вели разговор о профилактике ряда заболеваний, оказании первой доврачебной помощи, ответили на поднятые учителями вопросы.