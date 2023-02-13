Два человека пострадали при пожаре в Великих Луках

10:24, 13 февраля 2023, ПАИ

Двух человек спасли пожарные 13 февраля из горящей квартиры в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в 13:41 в многоквартирном доме на улице Золотковской, 49. В результате в однокомнатной квартире огнем была повреждена мебель и стена, квартира закопчена по всей площади.

Пострадали два человека: 63-летний мужчина и 64-леняя женщина. Их доставили в Великолукскую межрайонную больницу.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Ещё один пожар случился в Великих Луках на улице Малышева. В неэксплуатируемом здании сгорел мусор на площади 70 кв. метров. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В этот же день в деревне Станкеево Красногородского района сгорел автомобиль Lada 2018 года выпуска. Предположительно возгорание произошло из-за разгерметизации топливной системы автомобиля.