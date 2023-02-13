Пскович попался на краже алкоголя из магазина

11:56, 13 февраля 2023, ПАИ

Подозреваемого в краже алкоголя из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

12 февраля экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту кражи проводится проверка.