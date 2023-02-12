Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Шесть законопроектов о преобразовании районов в округа поступили в областное Собрание

Фото пресс-службы областного Собрания

Инициативу шести районов Псковской области об их преобразовании в муниципальные округа предложено закрепить в региональном законодательстве – проекты законов внёс на рассмотрение областного парламента губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Первопроходцами муниципальной реформы готовы стать при поддержке областного Собрания Пыталовский, Струго-Красненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский районы. Представительные органы этих муниципальных образований с соблюдением установленной федеральным законодательством процедуры приняли решение о преобразовании территорий в муниципальные округа.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Собрания депутатов Алексей Севастьянов входил в межведомственную рабочую группу по подготовке законопроектов на всех этапах. Депутат отметил взвешенный и всесторонний подход авторов инициативы.

«По сути, в преобразовании муниципалитетов ничего нового нет – люди старшего поколения помнят, что это примерно та же система, которая у нас уже была. Мы ничего не рушим, наоборот, делаем гораздо короче административные коридоры для жителей, для населения. Мы очень взвешенно, пошагово двигаемся, принимаем во внимание все замечания», - подчеркнул Алексей Севастьянов. По мнению председателя комитета по законодательству и МСУ, создание муниципальных округов упростит взаимодействие граждан с местной властью. При этом критика муниципальной реформы на сегодняшний день не содержит обоснованной аргументации, цифр, конкретных примеров и носит характер политической полемики. «Любые реформы вызывают эмоции на всех уровнях всех политических движений. Это больше политические игры, нежели забота о населении», - оценил действия оппонентов Алексей Севастьянов.

Все шесть законопроектов имеют схожую структуру и отличаются наименованиями образуемых округов, описанием их границ и перечнем входящих в состав населённых пунктов с указанием административного центра.

Днём создания новых муниципальных образований авторы законопроектов предлагают считать дату вступления в силу принятых областных законов. С этого дня до 1 января 2024 года предусмотрен переходный период, во время которого округам предстоит сформировать органы местного самоуправления. До их создания полномочия по решению вопросов местного значения будут исполнять прежние структуры. Документы территориального планирования и градостроительного зонирования административных центров и прежних волостей также будут действовать до признания их утратившими силу.

Органы местного самоуправления образованных округов в соответствии со своей компетенцией будут являться правопреемниками органов МСУ преобразованных районов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 февраля 2023

ФОТОФАКТ Резервуар для воды из ПТРК

12 февраля 2023

Состоялась очная встреча членов Молодёжного парламента при ПОСД
10 февраля 2023

Певица Земфира включена в список иноагентов
10 февраля 2023

Михаил Ведерников вошёл в топ-5 медиарейтинга губернаторов СЗФО
08 февраля 2023

ЕР ведёт работу по адаптации соцвыплат для жителей новых регионов
07 февраля 2023

Михаил Ведерников возглавил региональный медиарейтинг «Псковской правды»
07 февраля 2023

Представитель МИД в Пскове станет гостем радиопрограммы «Оглавление»
07 февраля 2023

Эстония и Россия понижают уровень дипотношений

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...