Шесть законопроектов о преобразовании районов в округа поступили в областное Собрание

16:44, 13 февраля 2023, ПАИ

Инициативу шести районов Псковской области об их преобразовании в муниципальные округа предложено закрепить в региональном законодательстве – проекты законов внёс на рассмотрение областного парламента губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Первопроходцами муниципальной реформы готовы стать при поддержке областного Собрания Пыталовский, Струго-Красненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский районы. Представительные органы этих муниципальных образований с соблюдением установленной федеральным законодательством процедуры приняли решение о преобразовании территорий в муниципальные округа.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Собрания депутатов Алексей Севастьянов входил в межведомственную рабочую группу по подготовке законопроектов на всех этапах. Депутат отметил взвешенный и всесторонний подход авторов инициативы.

«По сути, в преобразовании муниципалитетов ничего нового нет – люди старшего поколения помнят, что это примерно та же система, которая у нас уже была. Мы ничего не рушим, наоборот, делаем гораздо короче административные коридоры для жителей, для населения. Мы очень взвешенно, пошагово двигаемся, принимаем во внимание все замечания», - подчеркнул Алексей Севастьянов. По мнению председателя комитета по законодательству и МСУ, создание муниципальных округов упростит взаимодействие граждан с местной властью. При этом критика муниципальной реформы на сегодняшний день не содержит обоснованной аргументации, цифр, конкретных примеров и носит характер политической полемики. «Любые реформы вызывают эмоции на всех уровнях всех политических движений. Это больше политические игры, нежели забота о населении», - оценил действия оппонентов Алексей Севастьянов.

Все шесть законопроектов имеют схожую структуру и отличаются наименованиями образуемых округов, описанием их границ и перечнем входящих в состав населённых пунктов с указанием административного центра.

Днём создания новых муниципальных образований авторы законопроектов предлагают считать дату вступления в силу принятых областных законов. С этого дня до 1 января 2024 года предусмотрен переходный период, во время которого округам предстоит сформировать органы местного самоуправления. До их создания полномочия по решению вопросов местного значения будут исполнять прежние структуры. Документы территориального планирования и градостроительного зонирования административных центров и прежних волостей также будут действовать до признания их утратившими силу.

Органы местного самоуправления образованных округов в соответствии со своей компетенцией будут являться правопреемниками органов МСУ преобразованных районов.