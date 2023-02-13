Почти 11 тысяч человек посетили выставку «Деисус» с иконой из Изборска

17:19, 13 февраля 2023, ПАИ

Почти 11 тысяч человек посетили выставку «Деисус» в Исаакиевском соборе Петербурга, на которой представлена икона из собрания Государственного музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Открытие выставки для посетителей состоялось 22 декабря. В её экспозицию вошла икона «Деисус», написанная для иконостаса деревянной церкви XVI века Сергия Радонежского в Изборской крепости.

«Деисус – икона, воплощающая идею заступничества, моления за людей. В центре помещён образ Христа Вседержителя, по сторонам — обращенные к нему в молитвенных позах Богоматерь, Иоанн Предтеча, архангелы и святые», - уточнили в музее.