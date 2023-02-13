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Общество

Педагог Островской гимназии оказалась в числе лучших преподавателей области

Фото газеты «Островские вести»

Среди лучших учителей Псковской области, преподающих шахматы в школах, награждена преподавательница гимназии города Острова Галина Евстратова, сообщает газета «Островские вести».

В Опочке, на родине великого шахматиста первой половины XIX века Александра Петрова, прошло торжественное мероприятие, посвящённое награждению лучших учителей Псковской области, преподающих шахматы в школах. Поздравляя победителей с заслуженными наградами, глава Опочецкого района отметил, что российская шахматная школа обладает богатейшими прочными историческими традициями преподавания шахмат. Уже несколько лет региональный опыт включения уроков шахмат в школьную программу представляет интерес для многих российских регионов.

Заместитель руководителя областного комитета по образованию Сергей Николаев передал лучшим учителям региона по шахматам поздравления и благодарность за их труд от губернатора региона Михаила Ведерникова и его первого заместителя Веры Емельяновой, которая стояла у истоков введения шахматного всеобуча в школах в 2008 году и активно поддерживала эту инициативу. В ходе торжественной церемонии победителям конкурса были вручены грамоты, денежные премии, памятные подарки и книги о шахматах.

Лучшим преподавателем Псковской области по шахматам 2022 года стала Светлана Пошибайлова, учительница средней образовательной школы № 17 города Пскова, педагог-организатор регионального центра шахматного образования и спорта.

Лауреатами конкурса в различных номинациях стали педагог ЦО «Псковский педагогический комплекс» София Агафонцева, учительница гимназии города Острова Галина Евстратова, преподаватель гуманитарного лицея города Пскова Александр Муравьев и учительница гимназии им. А. Д. Петрова Валерия Быстрова.

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