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Общество

Международный день дарения книг отмечается сегодня

Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг, или Международный день книгодарения, который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

Инициатива появления этой даты принадлежит американке Эмми Бродмур, основательнице сайта детской книги в США.

К тому же Эмми Бродмур – мать троих детей. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у мамы – почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению на свет нового значимого праздника. Обращаясь первоначально по своим каналам связи к знакомым блогерам, пользователям социальных сетей, коллегам и партнёрам по сайту, Эмми инициировала в 2012 году ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг.

Сегодня в этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению книг по тем или иным причинам ограничены. 

В России к празднованию Международного дня дарения книги помимо рядовых граждан подключились многие библиотеки по всей стране. Рост популярности праздника способствует тому, что к участию в его проведении, возможно, подключатся книжные торговые сети, сайты по продаже книжной продукции, а также благотворительные организации.

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