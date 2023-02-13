Центр «Мой бизнес» подвёл итоги работы в 2022 году

23:10, 13 февраля 2023, ПАИ

Итоги работы центра «Мой бизнес» в Псковской области в 2022 году опубликовали в Telegram-канале «Официальный канал Псковской области».

За 2022 год было выдано более 60 поручительств для кредитных организаций на сумму 370 млн рублей и привлечено банковское финансирование на сумму 740 млн руб.

Выдано 309 микрозаймов на сумму почти 650 млн рублей. Больше половины из них было направлено на инвестиционные цели.

329 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены комплексные услуги софинансирования рекламной кампании, разработки и изготовления полиграфической продукции, повышения квалификации сотрудников и т. д.

1 140 субъектам МСП и 419 самозанятым оказана информационная и образовательная поддержка.

При поддержке центра заключено 19 экспортных контрактов на 7,6 млн долл. США.

Напомним, центр «Мой бизнес» оказывает поддержку малому и среднему бизнесу на этапах от создания идеи до выхода на экспорт благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».