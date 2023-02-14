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Общество

Более 1600 пенсий по инвалидности беззаявительно назначено псковичам за год

1670 страховых и социальных пенсий по инвалидности назначило отделение Социального фонда России по Псковской области за 2022 год. Все выплаты оформлялись без подачи заявления на основе сведений, поступающих из федерального реестра инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фонда.

Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате Социальный фонд принимает по данным бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего отделение СФР по Псковской области в течение 5 рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом направляется извещение о назначенной выплате в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте.

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные Социальным фондом выплаты. Если по линии фонда никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на портале госуслуг либо в клиентской службе ОСФР по Псковской области, а также МФЦ. Сделать это можно лично либо через законного представителя.

Помимо назначения пенсии, Социальный фонд в проактивном формате осуществляет перерасчет выплат гражданам с инвалидностью и устанавливает им социальные пособия. Например, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. Последний включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках.

Пенсия по инвалидности назначается тем, кто до установления инвалидности не был пенсионером. Если инвалидность оформляется гражданину, получающему пенсию, в дополнение к ранее назначенной пенсии автоматически устанавливается ежемесячная денежная выплата.

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