В Минтруде рассказали, изменится ли размер детских пособий при разводе

11:23, 14 февраля 2023, ПАИ

Как будут рассчитываться доходы и размер выплаты при обращении за единым пособием, если мама развелась или вступила в новый брак, пояснили россиянам. Информация размещена в Telegram-канале Минтруда России.

При обращении за единым пособием учитываются доходы взрослых членов семьи на момент подачи заявления. Выплата назначается на 12 месяцев, а размер пособия не меняется до окончания этого срока.



«Например, если мама вступила в новый брак и затем обратилась за единым пособием на ребенка, то будут учитываться доходы мамы и нового супруга. А если пособие уже назначили, а потом она вышла замуж или развелась (место проживания ребенка при этом определено с мамой), то для нее размер пособия не изменится до окончания срока выплат. Уже при подаче заявления на новый срок будет учитываться новый состав семьи», - объяснили в министерстве.