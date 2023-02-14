Минтруд предлагает использовать маткапитал на реконструкцию домов

12:39, 14 февраля 2023, ПАИ

Средства из материнского капитала могут быть использованы на реконструкцию домов, рассчитанных на несколько семей. Это позволит семьям увеличить их жилплощадь, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

«Законопроектом предлагается снять ограничения, которые сегодня не позволяют направлять средства маткапитала на компенсацию расходов по реконструкции жилья в домах «на две семьи». Сейчас есть возможность направлять средства сертификата только на строительство индивидуального жилого дома - то есть дома, который полностью находится в собственности одной семьи, или компенсировать из маткапитала расходы на реконструкцию такого дома», - говорится в сообщении.

Таким образом, если семья владеет частью жилого дома и эта часть представляет собой отдельное жилье, то она также сможет воспользоваться средствами материнского капитала для сооружения пристройки к нему или реконструкции жилья, пишет ТАСС.

«Улучшение жилищных условий часто - одна из важнейших задач для семей с детьми. На средства материнского капитала можно приобрести жилье, в том числе с помощью ипотеки, или провести реконструкцию дома. Принятие законопроекта позволит семьям увеличить жилую площадь в домах, рассчитанных на две семьи. Это решение в первую очередь направлено на семьи, живущие в поселках, небольших городах или в пригородах, где распространен такой тип застройки», - сказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Размер маткапитала в 2023 году составляет 586,9 тысячи рублей на первого и 775,6 тысячи рублей на второго ребенка, если семья не получала сертификат на первенца. Сумма для семей, которые получили материнский сертификат на первого ребенка, при рождении второго ребенка составляет 188,6 тысячи рублей. Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта «Демография». С 2007 года на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.