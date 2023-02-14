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Культура

Книга Пушкинского заповедника получила премию в Риме

Двуязычная книга «Александр Пушкин. Любовные стихи и эпиграммы» удостоена Международной Пушкинской премии в Риме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Музей цитирует строки из письма итальянского слависта, поэта, эссеиста и профессионального переводчика Аннелизы Аллевы: «Здравствуйте, дорогой Георгий Николаевич! Сегодня наш праздник: я получила Премию Пушкина! Мне премию дадут в Москве в октябре!!! <…> Спасибо, дорогой Георгий, за красивую книгу, которую вы издали!!! <… > Передайте от меня большой привет Вашим симпатичным сотрудникам и всем Татьянам, которые у Вас живут в магическом Михайловском. Ваша Annelisa Alleva».

Аннелиза Аллева в дни своего визита в «Михайловское» читает стихи у могилы поэта в Святогорском монастыре. Фото: Пушкинский заповедник

Книга, о которой сообщается в этом письме, была издана Пушкинским заповедником в содружестве с издательством Андрея Олеара (Томск, Россия) тиражом в 500 экземпляров. В неё вошло более ста произведений Пушкина с параллельными переводами. Стихотворения и эпиграммы снабжены филологическими комментариями, пояснениями и примечаниями.

Аннелиза Аллева — автор как переложений, так и всего справочного аппарата, выполненного с удивляющей тщательностью и точностью.

«Мы признательны Аннелизе, пожелавшей разделить с нами свою радость. Поздравляем её с заслуженной наградой и желаем новых творческих успехов!» — подытожили в Пушкинском заповеднике.

В музее также уточнили, что Международная Пушкинская премия в Риме была учреждена в 2014 году. Её вручают раз в два года за укрепление российско-итальянских связей и вклад во взаимопроникновение культур как деятелям культуры, так и представителям научных сообществ. Осенью 2022 года учредители премии объявили, что церемония её вручения в 2023 году впервые будет проведена в России.

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