Приставы ответят на вопросы псковичей по телефону горячей линии

16:42, 14 февраля 2023, ПАИ

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области организует горячую линию для граждан и представителей организаций по всем интересующим их вопросам, входящим в компетенцию ведомства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Горячая линия будет работать 15 февраля с 10:00 до 13:00. Граждане смогут обратиться с вопросами о ходе исполнительного производства. Также можно получить консультацию о способах оплаты и работе электронных сервисов ФССП России, о том, как оплатить задолженность, как избавиться от назойливых писем мошенников.

Телефон линии - 8 (8112) 69-90-98.