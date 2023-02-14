Интернет-мошенники воспользовались горем Турции и Сирии после землетрясений

22:17, 14 февраля 2023, ПАИ

Мошенники используют трагедию в Турции и Сирии, чтобы украсть деньги у пользователей социальных сетей, которые хотят пожертвовать средства жертвам землетрясения. Об этом сегодня пишет издание «Российская газета».

Мошенники были пойманы за размещением изображений и видео трагедии (некоторые из них оказались фальшивыми) на таких платформах, как TikTok и Twitter (заблокирован в РФ), вместе с такими сообщениями, как «Молитесь за Турцию», «Давайте поможем Турции» и «Пожертвуйте для жертв землетрясения».

Утверждая, что они собирают деньги для выживших после стихийного бедствия, в результате которого в двух странах погибло более 40 тысяч человек, а миллионы остались без крова, еды и воды, мошенники вместо этого переводят пожертвованные средства на свои собственные счета, сообщает Daily Mail. Это один из методов, который используется мошенниками для вымогательства денег у пользователей, тронутых трагедией.

В отчётах, раскрытых Bleeping Computer, новостным веб-сайтом, специализирующимся на кибербезопасности, и телеканалом BBC (запрещён в РФ), приводятся примеры мошенничества, обнаруженные экспертами в интернете. Один аккаунт, который, как сообщается, вёл трансляцию в прямом эфире более трёх часов, показал пиксельный вид с воздуха на здания, разрушенные в результате катастрофического землетрясения. При этом изображение сопровождалось звуками обрушения зданий. «Давайте поможем Турции. Пожертвование», — говорится в подписи к видео. На скриншоте поста можно увидеть фиолетовый большой палец с надписью «пожертвование», побуждающий зрителей отправлять деньги.

В другом видео, транслируемом в прямом эфире, было показано, как ребёнок в светло-голубой шапке и шарфе такого же цвета убегает от разрушенного здания к уцелевшему району. «Пожалуйста, помогите ему достичь этой цели», — было сообщение ведущего в призыве к сбору средств на TikTok.

Однако функция поиска Google, используемая BBC и воссозданная MailOnline, обнаруживает, что изображение ранее использовалось в 2018 году, задолго до землетрясения, с другой подписью: «Остановить геноцид в Африне». Это отсылка к городу на северо-западе Сирии, где в 2018 году турецкие силы и их союзники в сирийской оппозиции столкнулись с курдскими ополченцами. Мошенники также использовали Twitter для обмена эмоциональными сообщениями вместе со ссылками на счета в криптовалюте с просьбой о пожертвованиях.

Согласно информации греческой газеты OEMA, одно из изображений было сгенерировано программным обеспечением искусственного интеллекта Midjourney. В дополнение к другим признакам того, что изображение не является настоящей фотографией, у пожарного было замечено шесть пальцев на правой руке.

Пока неизвестно, сколько средств удалось похитить мошенникам, но речь, по оценкам экспертов, идёт о десятках тысяч долларов.