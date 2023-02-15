За кражу велосипеда великолучанин бесплатно отработает более года

13:33, 15 февраля 2023, ПАИ

Жителя Великих Лук признали виновным в краже велосипеда в августе 2022 года. Об этом Псковскому агентству сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Мужчина украл велосипед из подъезда жилого дома в Великих Луках, а затем продал его. Похитителя признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде одного года и одного месяца исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в пользу государства.