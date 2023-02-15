Жильцы более 40 домов в Пскове могут остаться без воды 15 февраля

10:56, 15 февраля 2023, ПАИ

Временное отключение водоснабжения в некоторых домах Пскова планируется сегодня, 15 февраля. Об этом сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Воду могут отключить по следующим адресам:

- Рижский проспект, 68, 66, 64, 64а, 62, 62а, 60, 58, 60а, 56а, 56, 54, 54а, 52, 52а, 48а, 48, 40а, 50, 52Б, 44а, 44, 46, 42а;

- улица Юбилейная, 69а, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 57а, 55, 65а;

- улица Народная, 57, 53, 51, 49, 47, 37, 39, 41, 43.