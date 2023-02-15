Более 100 млн рублей налоговых льгот получили псковичи за год

12:23, 15 февраля 2023, ПАИ

Льготы по имущественным налогам получили более 141 тысячи налогоплательщиков в Псковской области за 2022 год. Общая сумма составила 106 миллионов рублей. Из них только четыре тысячи самостоятельно заявили о налоговых льготах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС по региону.

Остальным гражданам налоговые льготы предоставили автоматически по сведениям, имеющимся в налоговых органах. Самой многочисленной категорией льготников являются пенсионеры и предпенсионеры. Таких оказалось более 111 тысяч.

О своих правах на льготы по имущественным налогам псковичи могут заявить до 1 апреля 2023 года. Беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических лиц в настоящее время установлен для большинства льготных категорий граждан. В отношении них налоговый орган применяет льготы автоматически на основании сведений, централизовано полученных от ПФР, Росреестра и региональных органов соцзащиты.

К таким категориям граждан относятся:

- пенсионеры, а также лица, достигшие возраста 55 и 60 лет (предпенсионеры);

- инвалиды I и II групп, дети-инвалиды;

- лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

- владельцы хозпостроек площадью не более 50 квадратных метров;

- ветераны боевых действий.

Остальным гражданам, у которых право на налоговую льготу по имущественным налогам возникло в 2022 году впервые, целесообразно обратиться в налоговый орган с заявлением по соответствующей форме не позднее 1 апреля 2023 года, уточнили в УФНС. Удобнее всего направить вышеуказанную информацию с помощью личного кабинета налогоплательщика либо воспользовавшись почтой или МФЦ.

С полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2022 года в конкретном районе Псковской области, можно ознакомиться в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.