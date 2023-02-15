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Экономика

Полмиллиарда алых роз: РСХБ прогнозирует расцвет российского цветоводства

Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка

Рынок отечественных свежих срезанных цветов обладает значительным потенциалом развития и вырастет до 500 млн единиц до конца года. Самыми популярными в России цветами остаются розы, герберы, тюльпаны, хризантемы, а наибольший процент цветочных продаж приходится на Московский регион. Эти и другие данные – в исследовании рынка, проведенного Россельхозбанком.

Основной объем российского рынка срезанных цветов за последние 5 лет формировался за счет импортной продукции, доля которой составляла порядка 80%. В 2021 году вклад российских производителей свежесрезанных цветов вырос до рекордных 18,6%, рынок показал прирост 9,4% в натуральном и 14% в стоимостных выражениях. В 2022 году в РФ валовый сбор свежих срезанных цветов вырос на 18% до порядка 400 млн шт. относительно показателей 2021 года в 340 млн шт.

По оценкам экспертов РСХБ, положительная динамика роста отечественного производства сохранится – показатель может вырасти до 500 млн шт. до конца текущего года, а доля российских производителей на отечественном рынке может вырасти до 25%.

«Собственное производство цветов будет развиваться за счет введения новых тепличных комплексов и выхода на полную производственную мощность инвестиционных проектов, запущенных в последние годы. Суммарная площадь комплексов, выращивающих цветы под срез в России, составляет 200 га. Развитию сегмента будут способствовать активное государственное регулирование цветоводства, ориентированное на импортозамещение, программы льготного кредитования, а также цифровизация и автоматизация предприятий АПК. По нашим прогнозам, увеличение производственных мощностей закрытого грунта под выращивание цветов под срез в 1,5-2 раза в среднесрочной перспективе позволит нарастить долю российской продукции на рынке до 50%», - прокомментировала руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

До конца 2023 года емкость всего российского рынка цветов составит 2 млрд шт. при стоимостном объеме рынка более 200 млрд. рублей с частичным изменением в структуре и логистике импортных поставок свежих цветов. Если в последние четыре года в Россию поставляли цветы Нидерланды (34%), Эквадор (33%), Белоруссия (9%), Кения (8%), Колумбия (6,6%), то в 2023 году рынок цветов будет обеспечен поставками российских производителей, а также странами Южной Америки и Азии, увеличатся объемы поставок из Турции, Белорусcии, Армении и Китая.

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