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Политика

Путин получает информацию о ходе СВО в режиме онлайн, сообщили в Кремле

Президент России Владимир Путин в режиме онлайн получает информацию от военных о происходящем в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля упомянул об этом, комментируя ситуацию под Угледаром: как сообщал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, Вооруженные силы Украины расстреляли там группу медиков, эвакуировавших раненых.

«По линии военных, разумеется, Верховный главнокомандующий получает всю информацию - постоянно, регулярно и в режиме онлайн», - подчеркнул Песков в ответ на вопрос, доложено ли об этом Путину, передает ТАСС.

Говоря о том, будет ли со стороны России какая-либо реакция, в том числе на площадке ООН, он отметил: «Вы знаете, что в целом на международных площадках наши дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушение украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм». 

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