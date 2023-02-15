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Общество

В России внесли изменения в закон о ветеранах боевых действий

Внесены изменения в федеральный закон «О ветеранах», сообщила сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

«Установили, что супруга (супруг) погибшего или умершего ветерана боевых действий, не вступившая в повторный брак, имеет право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных данным законом, независимо от условий проживания», - написала сенатор в своём телеграм-канале.

До этого действовала норма, что супруга (супруг) погибшего или умершего ветерана боевых действий, не вступившая в повторный брак, должна проживать одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных организациях по очной форме обучения.  

Изменение законодательной нормы повысит уровень социальной защищенности жен или мужей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, отметила Елена Бибикова.

Она добавила, что статьей 21 определены меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

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