Учения по розыску сбежавших преступников прошли в Псковской области

17:52, 15 февраля 2023, ПАИ

Работа по совершенствованию подготовки сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств продолжается в УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, с личным составом подведомственных учреждений провели тактико-строевые занятия по действиям дежурной смены, караула, группировки сил и средств в первоочередных мероприятиях при розыске и задержании осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, совершивших побег из-под охраны.

Всего задействовали более 250 сотрудников подразделений УИС области, представителей отдела специального назначения «Зубр». В ходе занятий отрабатывались действия личного состава при несении службы в составе группы преследования, поисковой группы, разыскного поста, засады, заслона и других.

В результате проведения тактико-строевых занятий участники закрепили теоретические знания и получили дополнительные навыки практических действий в условиях чрезвычайных обстоятельств. Особое внимание уделялось индивидуальной подготовке и слаженности действий разыскных нарядов. Результаты тактико-строевого занятия признали удовлетворительными, отметили в управлении.