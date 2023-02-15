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Общество

В Псковской области продолжится работа по оптимизации автостанций

Закрытие автостанций в Псковской области не планируется, их передают инвесторам для дальнейшей оптимизации, сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Автостанции останутся везде. Для пассажиров всё изменится только в лучшую сторону, все жалобы возникли из-за ненадлежащего информирования об оптимизации автостанций», - отметил он.

Так, изборскую автостанцию уже передали инвестору, и в настоящее время проходит оформление земли. В Палкино также найден инвестор. Кроме того, планируется ремонт печорской автостанции в рамках подготвоки к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря и города Печоры.

Гость студии также отметил, что точки продажи билетов планируется заменить на электронные аппараты, при этом в зале для помощи пассажирам организуют работу оператора.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируется оптимизировать работу автостанций.

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