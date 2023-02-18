Росгвардейцы смогут получить землю в Крыму за заслуги в СВО

10:45, 18 февраля 2023, ПАИ

Сотрудники Росгвардии за заслуги, проявленные во время специальной военной операции, смогут бесплатно получать земельные участки в Крыму и Подмосковье. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Распоряжение «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей» вносит изменения в аналогичный документ от 19 декабря 2022 года. Помимо военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации, поддержку получат сотрудники Росгвардии за заслуги в спецоперации: те, кто имеет госнаграды, ветераны боевых действий, члены семей раненых и погибших.

Органам государственной власти Московской области, Крыма и Севастополя рекомендовано принять законодательные акты, позволяющие предоставлять в собственность бесплатно военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, отличившимся в ходе спецоперации, земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Согласно новому распоряжению, поддержка распространяется также на лиц, проходящих или проходивших службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции.