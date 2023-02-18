Зональные соревнования по волейболу среди девушек прошли в Пыталово

18:30, 18 февраля 2023, ПАИ

Сегодня в спортивном зале Пыталовской средней школы прошли зональные соревнования по волейболу среди девушек 2007–2008 годов рождения 15 областной спартакиады учащихся, сообщает газета «Наша жизнь».

В соревнованиях приняли участие три команды из Пыталовского, Островского и Красногородского районов.

По результатам жеребьёвки первыми состязались команды из Пыталовского и Красногородского районов. В первой игре команда пыталовских волейболисток взяла верх, обыграв красногородских спортсменок со счётом 25:20. Такой же триумф девочки повторили во второй игре, обыграв команду из Красногородска со счётом 25:11.

Во втором туре на поле встретились команды из Пыталовского и Островского районов. Чтобы победить в этом состязании, волейболисткам понадобились три игры. В первой Остров одержал победу со счётом 25:14, во второй — спортсменки из Пыталово отыграли со счётом 25:21, а в третьей, решающей игре одержали победу над островскими волейболистками с хорошим отрывом — 15:3, тем самым обеспечив себе первое место.

Борьба за второе место оказалась не менее интересной. И красногородские, и островские волейболистки хорошо показали себя в игре. Здесь также понадобились три игры, а счёт на протяжении соревнований шёл с наименьшим отрывом. В первой игре команда из Красногородска одержала победу над командой из Острова со счётом 25:23, во второй островичи были более убедительны и одержали победу (25:17), в третьем, решающем состязании красногородские волейболистки немного уступили, команда Островского района выиграла со счётом 16:14 и заняла второе место.

По итогам соревнований команда из Пыталовского района выбила себе путёвку на полуфинал.

Отметим, что в состав пыталовской сборной команды девушек вошли волейболистки из Пыталовской, Белорусской и Гавровской средних школ — Елизавета Терентьева, Анастасия Макеева, Арина Шляхтова, Наталья Макеева, Варвара Андреева, Виктория Заболотная, Анастасия Кулик, Ульяна Коровина и Софья Давыдова. Тренером на состязаниях выступил учитель физкультуры Гавровской СШ Дмитрий Быстров.