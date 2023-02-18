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Общество

В Гдове на комиссию по делам несовершеннолетних была вызвана многодетная мать

Фото газеты «Гдовская заря»

Администрация Гдовского района рассмотрела несколько вопросов на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает газета «Гдовская заря».

В феврале состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая действует при администрации Гдовского района. Для многих земляков появление ребёнка в семье — это не только счастье, но и большая ответственность. Но есть и такие отцы и матери, которые свои интересы и пагубные привычки ставят на первое место, забывая о своих родительских обязанностях.

Одной из «гостей» комиссии стала многодетная мама. Причиной её вызова на заседание стал недавний факт употребления дамой спиртных напитков, а главное — оставленные без присмотра дети. «Старшие пропускают уроки в школе, потому что сидят с младшими братьями и сёстрами, пока мама отсутствует дома. Разве это нормально?» — высказался один из членов межведомственной комиссии.

Но у любой информации, как и у медали, две стороны. С обвинениями женщина не согласилась, на каждый из доводов у неё была своя правда. Так как в «объективе» комиссии эта семья давно не была, то рассмотрение административного дела закончилось предупреждением. Ещё какое-то время присматривать за положением дел и отношением матери к детям будут социальные службы и сотрудники правопорядка.

Ещё один вопрос, вынесенный на заседание, — доклад о результатах работы с несовершеннолетними, находящимися на семейном обучении. Была заслушана информация, предоставленная управлением образования, о МБОУ «Гдовская СОШ», где на семейном обучении находятся три ребёнка.

Также на заседании было подробно рассмотрено постановление «О создании районного методического объединения педагогов-психологов по предупреждению и предотвращению суицидального поведения среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Гдовский район» (ознакомиться с нормативно-правовым документом земляки могут на сайте администрации Гдовского района gdov.reg60.ru в разделе «Документы» (постановление от 24 января 2023 года). — Прим. авт.). Также был согласован состав нового объединения и план мероприятий на ближайший год.

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