Лучшего повара среди студентов колледжа выявили в Опочке

20:02, 18 февраля 2023, ПАИ

В Опочецком индустриально-педагогическом колледже прошёл конкурс «Лучший по профессии «Повар», сообщает газета «Красный маяк».

Конкурсантам предстояло продемонстрировать своё умение приготовления винегрета и блюд из рыбы. По итогам конкурса победу одержала Александра Звягинцева (блюдо № 3). Серебро забрала Ирина Никитина. Замыкает тройку лидеров Екатерина Андреева. Четвёртое место заняла Виктория Мазничка.

Победительница конкурса Александра Звягинцева представит колледж на региональном чемпионате Псковской области «Профессионалы».