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Общество

Более 400 сладких открыток-шоколадок отправят участникам СВО гдовские школьники

Фото газеты «Гдовская заря»

Более 400 сладких открыток-шоколадок отправили учащиеся образовательных учреждений района участникам специальной военной операции на Украине ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает газета «Гдовская заря». 

В управлении образования при администрации Гдовского района посылки были сформированы, а затем доставлены в областной центр —  в военкомат, оттуда их отправят на передовую. 

Несомненно, школьники справились с главной целью акции — порадовать наших воинов вниманием, поддержкой и заботой, скрасить нелёгкие будни и поддержать боевой дух военнослужащих, выполняющих боевые задачи.

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