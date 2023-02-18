Более 400 сладких открыток-шоколадок отправят участникам СВО гдовские школьники

20:40, 18 февраля 2023, ПАИ

Более 400 сладких открыток-шоколадок отправили учащиеся образовательных учреждений района участникам специальной военной операции на Украине ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

В управлении образования при администрации Гдовского района посылки были сформированы, а затем доставлены в областной центр — в военкомат, оттуда их отправят на передовую.

Несомненно, школьники справились с главной целью акции — порадовать наших воинов вниманием, поддержкой и заботой, скрасить нелёгкие будни и поддержать боевой дух военнослужащих, выполняющих боевые задачи.